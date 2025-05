Genova Armando Sanna | Sarà la giunta del fare non del farò I moderati adesso guardano a noi

Armando Sanna di Genova, simbolo della nuova giunta del "fare" in Liguria, punta a realizzare azioni concrete e tangibili per il territorio. Mentre i moderati ora guardano a noi, Sanna si aspetta un futuro politico caratterizzato da risultati concreti, con previsioni di sfide e possibili vittorie per il centrosinistra nel panorama regionale.

Il capogruppo Pd in Regione Liguria: “Credo si sia chiusa un’era. Sono convinto che il centrodestra perderà La Spezia e di nuovo Savona”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, Armando Sanna: “Sarà la giunta del fare, non del farò. I moderati adesso guardano a noi”

