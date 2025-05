Genoa il mix di giovani ed esperienza funziona | 8 under 20 hanno fatto il loro esordio in stagione nessun’altra società come il Grifone

Il Genoa si distingue in Serie A per la sua originale strategia di integrare giovani talenti ed esperti. Con ben 8 under 20 esordienti in questa stagione, il "Grifone" ha saputo costruire una rosa competitiva, raggiungendo la salvezza in anticipo. Questo mix vincente è testimoniato dalla capacità del club di valorizzare i giovani, confermando il proprio ruolo innovativo nel panorama calcistico italiano.

