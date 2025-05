Gen V Stagione 2 | Marie Moreau si unisce alla resistenza contro Patriota nel primo poster

La seconda stagione di "Gen V" si preannuncia avvincente con l'arrivo di Marie Moreau nella resistenza contro Patriota. Il primo poster svela nuovi sviluppi e anticipa una visione emozionante della trama. I fan possono aspettarsi ulteriori rivelazioni durante il CCXP Messico, dopo le emozioni già condivise al SDCC. Prime Video continua a mantenere alto l'interesse per questa serie ricca di tensione e colpi di scena.

Gen V Stagione 2: Marie Moreau si unisce alla resistenza contro Patriota nel primo poster Sembra che potremmo dare un’occhiata ad alcune scene della seconda stagione di Gen V questo sabato al CCXP Messico ( dopo quelle mostrate al SDCC ), dato che Prime Video ha pubblicato la prima immagine ufficiale che vede Jaz Sinclair nei panni della Supe manipolatrice di sangue, Marie Moreau. Nel finale della prima stagione, Marie e alcuni dei suoi compagni di classe sono stati radunati da Patriota e dalle sue forze, e abbiamo visto la stessa cosa accadere a Hughie, Frenchie, MM e Kimiko nel finale della quarta stagione di The Boys... 🔗 Leggi su Cinefilos.it

