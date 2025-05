Gen V | Marie Moreau si unisce alla Resistenza contro Patriota nel poster della seconda stagione

Marie Moreau si unisce alla resistenza contro i Patriota nel poster della seconda stagione di "Gen V". Dopo il finale mozzafiato di "The Boys", lo spin-off esplorerà nuove promesse nel suo universo oscuro. Questo sabato, al CCXP Mexico, Prime Video svelerà in anteprima alcune immagini attese della nuova stagione, promettendo suspense e azione.

Dopo il finale al cardiopalma dell'ultima stagione di The Boys, la narrazione proseguirà con lo spin-off dedicato alle nuove promesse Sembra che questo sabato al CCXP Mexico avremo la prima occhiata ad alcune immagini della seconda stagione di Gen V, dato che Prime Video ha pubblicato la prima key art ufficiale che mostra Jaz Sinclair di ritorno nei panni della Supe Marie Moreau. Nel finale della prima stagione, Marie e alcuni dei suoi compagni di classe sono stati imprigionati da Patriota e dai suoi alleati, e abbiamo visto la stessa cosa accadere a Hughie, Frenchie, MM e Kimiko nel finale della quarta stagione di The Boys. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gen V: Marie Moreau si unisce alla Resistenza contro Patriota nel poster della seconda stagione

Calvo Juve, il dirigente lascerà il club a fine stagione! La seconda esperienza in bianconero è ai titoli di coda: c’è già una squadra per il suo futuro. I dettagli - Francesco Calvo, attuale Managing Director Revenue della Juventus, annuncia la sua partenza a fine stagione. 🔗continua a leggere

Cosa riportano altre fonti

‘The Boys’ Star Teases an “Extremely Satisfying” Series Finale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Gen V: Marie Moreau si unisce alla Resistenza contro Patriota nel poster della seconda stagione - Dopo il finale al cardiopalma dell'ultima stagione di The Boys, la narrazione proseguirà con lo spin-off dedicato alle nuove promesse ... 🔗Secondo movieplayer.it

Gen V Stagione 2: Marie Moreau si unisce alla resistenza contro Patriota nel primo poster - Sembra che potremmo dare un'occhiata a Gen V Stagione 2 questo sabato, dato che Prime Video ha pubblicato la prima immagine ufficiale ... 🔗Da cinefilos.it

Gen V: Stagione 2 si avvicina e un poster ufficiale svela dettagli tratti da The Boys: novità in arrivo - Proseguono i preparativi per l'arrivo di Gen V: Stagione 2, con un nuovo poster ufficiale e forse possibili novità importanti previste per questo fine settimana con un evento speciale. 🔗Come scrive msn.com

Marie- All powers from Gen V