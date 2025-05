Gen V 2 Stagione si mostra con un Poster Shock! Anticipazioni Data Uscita e Collegamenti con The Boys

La seconda stagione di Gen V si avvicina, rivelandosi attraverso un poster enigmatico che promette colpi di scena. In questo articolo esploreremo le anticipazioni sulla trama, la data di uscita e i collegamenti con il mondo di The Boys, offrendo uno sguardo intrigante sui nuovi sviluppi della serie e sul ritorno di Marie Moreau e dei suoi compagni superdotati.

Gen V Stagione 2: Marie Moreau si unisce alla resistenza contro Patriota nel primo poster - La seconda stagione di "Gen V" si preannuncia avvincente con l'arrivo di Marie Moreau nella resistenza contro Patriota.

