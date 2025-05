Geloso sospetta un tradimento picchia e abusa della compagna | a processo per violenza sessuale

Un uomo di 50 anni di Fabriano è sotto processo per aver aggredito e molestato la sua ex convivente, una donna di 41 anni originaria della Lombardia. La vicenda riguarda sospetti di tradimento che avrebbero scatenato la sua furia, portando a episodi di violenza e abusi nei confronti della donna.

ANCONA – Accusato di violenza sessuale e lesioni un uomo di 50 anni, di Fabriano è a processo al tribunale dorico. Avrebbe percosso la ex convivente e avrebbe abusato di lei. Vittima una 41enne originaria della Lombardia. La donna si era trasferita a vivere da lui, a fine 2021, a Fabriano, dopo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Geloso sospetta un tradimento, picchia e abusa della compagna: a processo per violenza sessuale

"Violenza sessuale su due bambini vicino alla scuola", 37enne a processo in corte d'Assise - Un 37enne originario del Pakistan è atteso al processo in Corte d'Assise per accuse di violenza sessuale su due bambini in prossimità di una scuola. 🔗continua a leggere

Approfondimenti da altre fonti

Marito geloso: “Mi tradisci, ora me la paghi”. Poi massacra la moglie di botte; Marito geloso | Mi tradisci ora me la paghi Poi massacra la moglie di botte. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Attacca il fidanzato della sua amica, la verità verrà a galla...