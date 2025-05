Gelmini | Le famiglie non arrivano a fine mese supportiamo la rete degli oratori

Mariastella Gelmini, capodelegazione di Noi Moderati al Senato, sottolinea l'importanza di creare spazi di aggregazione per i giovani, in particolare attraverso il sostegno agli oratori nelle periferie. In un momento in cui molte famiglie faticano ad arrivare a fine mese, l'iniziativa mira a offrire opportunità di gioco e sport, contribuendo così al benessere e alla socializzazione dei ragazzi.

(Adnkronos) – ''Dobbiamo trovare anche luoghi di aggregazione dove si possa giocare e fare sport in presenza. Anche supportare gli oratori, soprattuto nelle periferie, è un modo per aiutare i ragazzi''. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capodelegazione di Noi Moderati al Senato, intervenendo alla Maratona Bullismo a Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos a Roma. ''Molte famiglie non ce . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gelmini: “Le famiglie non arrivano a fine mese, supportiamo la rete degli oratori”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gelmini: Le famiglie non arrivano a fine mese, supportiamo la rete degli oratori. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Schlein, destra ideologica ma famiglie non arrivano a fine mese - "A me fa piacere che si definisca e si dichiari con orgoglio donna, madre e cristiana, ma domando solo come questo aiuta le famiglie italiane che non arrivano alla fine del mese. Questa è la ... 🔗Da ansa.it

Schlein, destra ideologica ma famiglie non arrivano a fine mese - ma domando solo come questo aiuta le famiglie italiane che non arrivano alla fine del mese. Questa è la domanda semplice semplice: i fatti, non le chiacchiere ideologiche di questa destra". 🔗Lo riporta msn.com

Contro la Gelmini? Arrivano i diari - Una raccolta di firme contro la riforma Gelmini è stata «pubblicizzata ... questa idea ha mancato di rispetto nei confronti delle famiglie - aggiunge la dirigente -. Capisco la protesta ... 🔗Secondo corrierefiorentino.corriere.it

La famiglia che fatica ad arrivare a fine mese