Geal riparte l’iter in Regione Fissata la prima audizione

Il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Baldini, esprime la sua soddisfazione per le dichiarazioni del sindaco Pardini, che confermano l'intenzione dell'amministrazione di opporsi all'impugnazione di Aital al Consiglio di Stato. In questo contesto, riparte il percorso dell'iter in regione, con la prima audizione già fissata, segnando un'importante fase nel confronto istituzionale.

"Apprendo con grande soddisfazione le dichiarazioni del sindaco Pardini attraverso le quali certifica della volontà determinata dell'amministrazione comunale di resistere all'impugnazione di Aital Consiglio di Stato". E' il commento del consigliere regionale della Lega Massimiliano Baldini all'indomani delle dichiarazioni del primo cittadino che ha ribadito l'intenzione di difendere le ragioni che supportano la continuità di Geal. Baldini, che ricorda come Geal sia il gestore con le tariffe più basse di tutta la regione, ha informato il sindaco che per martedì 3 giugno è stata fissata la prima audizione in Commissione Ambiente e nell'ambito della proposta di legge n...

