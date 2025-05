Gazzetta dello Sport | Conte adesso pensa di restare

In un clima di incertezze e aspettative, Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si sono incontrati in un summit di quasi quattro ore per discutere il futuro del tecnico. Secondo la Gazzetta dello Sport, Conte starebbe valutando seriamente l'opzione di restare, aprendo a nuovi scenari per il Napoli e la sua carriera. Scopriamo i dettagli di questo incontro cruciale e le possibili evoluzioni.

Gazzetta dello Sport: “Conte adesso pensa di restare”"> Tutto sul tavolo. È il momento delle scelte per Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis, protagonisti di un summit durato quasi quattro ore nella residenza romana del presidente del Napoli. Il confronto, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è bastato per sciogliere le riserve, ma le parti si rivedranno a breve, forse già giovedì, con la volontà comune di trovare una soluzione definitiva per il futuro del club. Il presidente ha rilanciato con decisione, offrendo rassicurazioni su una campagna acquisti ambiziosa – avviata con l’arrivo imminente di Kevin De Bruyne – e ha chiesto una risposta entro venerdì per poter programmare con chiarezza la stagione che verrà... 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Conte adesso pensa di restare”

