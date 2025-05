Gazprom è risorta anzi no Il trucco che smaschera Putin

In un contesto economico russo segnato da illusioni e contraddizioni, Gazprom si erge come un enigma: una potenza apparentemente invincibile, ma le cui reali condizioni rimangono oscure. Questo articolo esplora il trucco che smaschera Putin e la complessità del colosso energetico, simbolo della potenza ex sovietica, rivelando come l'apparente abbondanza non corrisponda necessariamente alla solidità economica.

Il denaro c’è, ma non si vede. O forse non c’è e si vede. Una cosa è certa, Gazprom non è quello che sembra. Nel gioco di specchi dell’economia russa, tutta crescita di plastica e inflazione, entra con due piedi anche il colosso dell’energia simbolo della potenza dell’ex U. L’azienda che per anni ha rifornito due terzi del mondo di gas e petrolio. La guerra in Ucraina ha però cambiato, forse per sempre, gli equilibri. L’embargo su fianco occidentale, scattato all’indomani dell’invasione, ha lasciato a secco Gazprom, abbattendone le entrate garantite dalla vendita di idrocarburi: nel 2023 Gazprom ha registrato una perdita di 629 miliardi di rubli (pari a 6,9 miliardi di dollari, la peggiore degli ultimi decenni, mentre i ricavi di sono diminuiti di quasi il 30% su base annua a 8,5 trilioni di rubli, con le vendite di gas che sono scese da 6,5 trilioni di rubli nel 2022 a 3,1 trilioni di rubli. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Gazprom è risorta, anzi no. Il trucco che smaschera Putin

Approfondimenti da altre fonti

Marino Bartoletti è morto, anzi no: «Ora basta con le fake news, denuncio tutti» - E siamo arrivati già a tre. Tre volte che danno per morto Marino Bartoletti. E invece, per fortuna, il giornalista e scrittore, sta bene. «Anzi - racconta con un sorriso al Corriere della Sera ... 🔗Secondo msn.com