Gaza Unicef | oltre 50mila bambini uccisi o feriti dall’inizio della guerra

L'emergenza umanitaria a Gaza raggiunge un livello drammatico, con oltre 50.000 bambini uccisi o feriti dall'inizio del conflitto. I gravi disordini verificatisi ieri in un centro di distribuzione di aiuti a Rafah evidenziano la situazione critica. Mentre si spera in progressi per un cessate il fuoco tra Israele e Hamas, la comunità internazionale è sempre più allarmata dalle conseguenze devastanti del conflitto.

Prosegue l’ emergenza umanitaria a Gaza dopo i gravi disordini e le violenze di ieri, martedì, in un centro di distribuzione di aiuti a Rafah, nel sud della Striscia. Mentre si attendono i progressi, annunciati negli scorsi giorni, per un accordo sul cessate il fuoco tra Israele e Hamas, annunciati negli scorsi giorni, l’Unicef lancia l’allarme: più di 50mila bambini sono rimasti uccisi o feriti nella regione dall’inizio del conflitto. Ecco le ultime notizie di oggi dal conflitto IN AGGIORNAMENTO Kallas: “Continuo attacco a infrastrutture civili è inaccettabile”. “L’operazione militare israeliana a Gaza, l’uso sproporzionato della forza e la morte di civili non possono essere tollerati... 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Unicef: oltre 50mila bambini uccisi o feriti dall’inizio della guerra

