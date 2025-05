Gaza Tajani | Reazione Israele sta assumendo forme inaccettabili

Il governo italiano discute oggi alla Camera la crisi nella Striscia di Gaza, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani che esprime una forte condanna per le azioni di Israele. Durante l'incontro, i membri hanno osservato un minuto di silenzio in onore delle vittime, sottolineando la crescente preoccupazione per la situazione che assume toni inaccettabili.

(Adnkronos) – Informativa urgente del governo, oggi alla Camera, sulla situazione nella Striscia di Gaza. L'aula, su richiesta del ministro degli Esteri Antonio Tajani in apertura della sua informativa a Montecitorio, ha osservato un minuto di silenzio per le vittime. Tajani ha poi espresso una dura condanna per l'evolversi del conflitto e le sue conseguenze umanitarie.

