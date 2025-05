Gaza Tajani | la reazione di Israele sta assumendo forme inaccettabili

L'articolo esplora la grave situazione a Gaza, evidenziando la reazione di Israele come inaccettabile secondo le parole del ministro Tajani. A Roma, il dolore per le sofferenze della popolazione, in particolare tra i più vulnerabili, tra cui bambini e anziani, viene sottolineato, richiamando l'attenzione sulla necessità di un intervento umanitario. Una riflessione profonda su una crisi che continua a devastare vite innocenti.

Roma, 28 mag. (askanews) - "Quanto avviene a Gaza suscita un dolore immenso. La popolazione della Striscia sta pagando da troppo tempo un prezzo altissimo: Lo stanno pagando in particolare, come ha sottolineato Papa Leone XIV, i bambini, gli anziani, le persone malate. Questi morti innocenti feriscono i nostri valori e indignano le nostre coscienze. La legittima reazione del Governo israeliano a un terribile e insensato atto terroristico, sta purtroppo assumendo forme assolutamente drammatiche e inaccettabili, che chiediamo a Israele di fermare immediatamente": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un'audizione alla Camera... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, Tajani: la reazione di Israele sta assumendo forme inaccettabili

Se ne parla anche su altri siti

Guerra Israele, farina e cibo consegnati a Gaza. Onu: aiuti non sono sufficienti; Dopo gli spari di Israele sui diplomatici Tajani chiede a Netanyahu di fermare le bombe a Gaza: Inaccettabile; Spari in aria a Jenin durante la visita diplomatica; Il governo non ci sta: la Farnesina convoca l'ambasciatore. Israele si fermi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Gaza, Tajani: inaccettabile la reazione di Israele - L’intervento del ministro degli Esteri alla Camera per l'informativa urgente del governo sulla situazione della Striscia ... 🔗Riporta italiaoggi.it

Gaza, Tajani: "Reazione Israele sta assumendo forme inaccettabili" - La dura condanna del ministro Tajani per l'evolversi del conflitto: 'Sì a due Stati, no a espulsione palestinesi' ... 🔗Secondo adnkronos.com

Tajani alla Camera: reazione Israele sta assumendo forme inaccettabili, a Gaza vittime innocenti - Mag 28, 2025 M.O. Roma, 28 mag. (askanews) – “La popolazione della Striscia sta pagando da troppo tempo un prezzo altissimo: Lo stanno pagando in particolare, come ha sottolineato Papa Leone XIV, i ba ... 🔗askanews.it scrive