Gaza Tajani | Impegnati in ricostruzione i nostri architetti collaboreranno con quelli palestinesi

Il governo italiano, attraverso le parole del Ministro Tajani, ribadisce il proprio impegno nella ricostruzione di Gaza, oltre alla necessaria assistenza umanitaria. Sarà avviata una collaborazione tra architetti italiani e palestinesi, con l'obiettivo di favorire un futuro di pace e sostenere il processo verso una soluzione dei due Stati.

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2025 “L'impegno del Governo non si limita alla pur doverosa assistenza umanitaria. Stiamo già lavorando in vista della ricostruzione di Gaza. Si tratta di una priorità ben chiara perché, voglio dirlo ancora una volta, il nostro obiettivo sono i due Stati.” Così il Ministro degli esteri Antonio Tajani durante l'informativa urgente su Gaza alla Camera. Camera Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev... 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Gaza, Tajani: Impegnati in ricostruzione, i nostri architetti collaboreranno con quelli palestinesi

Su questo argomento da altre fonti

Tripodi alla riunione del Gruppo di Madrid+ su Gaza: “Stop immediato alle azioni militari a Gaza, Italia sostiene piano arabo per ricostruzione”; Tripodi al Gruppo di Madrid+: “Cessate il fuoco a Gaza, l’Italia sostiene la ricostruzione”.. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Gaza, Tajani: Impegnati in ricostruzione, i nostri architetti collaboreranno con quelli palestinesi - “L'impegno del Governo non si limita alla pur doverosa assistenza umanitaria. Stiamo già lavorando in vista della ricostruzione di Gaza. Si tratta di una priorità ben chiara perché, voglio dirlo ancor ... 🔗ilgiornale.it scrive

Tajani: “Indignano i morti di Gaza”. Ma le opposizioni insorgono: “Cosa ridi? È vergognoso” - La replica del Ministro: “In Aula sorridevo agli insulti che arrivavano, siccome sono un uomo di pace quando mi insultano sorrido”. Osservato, come voluto da Tajani, un minuto di silenzio “per le vitt ... 🔗Scrive rainews.it

Gaza, Tajani: "Reazione Israele sta assumendo forme inaccettabili" - La dura condanna del ministro Tajani per l'evolversi del conflitto: 'Sì a due Stati, no a espulsione palestinesi' ... 🔗msn.com scrive

Gaza, Tajani: Impegnati in ricostruzione, i nostri architetti collaboreranno con quelli palestinesi