Gaza scontro tra Idf e Hamas sugli aiuti

Il recente scontro tra l'IDF e Hamas ha messo in evidenza le tensioni in corso nella regione, mentre decine di coloni israeliani hanno attaccato il villaggio di Qaryut, causando feriti tra i palestinesi. Nel frattempo, due dei quattro centri di distribuzione degli aiuti, attivi nella Striscia di Gaza, offrono un supporto cruciale in un contesto di crescente conflitto e crisi umanitaria.

Decine di coloni israeliani hanno attaccato il villaggio di Qaryut, vicino a Nablus, nella Cisgiordania settentrionale. Diversi palestinesi hanno riportato ferite lievi a causa del lancio di pietre. Da ieri sono operativi da oggi due dei quattro centri di distribuzione degli aiuti gestiti nella Striscia dalla Gaza Humanitarian Foundation (Ghf). Lo hanno riferito le Idf, . Gaza, scontro tra Idf e Hamas sugli aiuti L'Identità ... 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Gaza, scontro tra Idf e Hamas sugli aiuti

