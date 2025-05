Gaza Ricciardi M5s contro Tajani in Aula | Voi complici di genocidio E il ministro ride – Video

Durante un'informativa in Aula su Gaza, l'esponente del M5S Riccardo Ricciardi ha accusato il ministro degli Esteri Antonio Tajani di complicità nel genocidio, sottolineando l'importanza di una visione più giusta per la Palestina. Le sue parole, che hanno suscitato reazioni contrastanti, hanno messo a confronto le responsabilità politiche e il dramma umanitario in corso, mentre Tajani appariva divertito dalla situazione.

“Oggi non urliamo, né gridiamo, sussurriamo due parole che fate passare come sovversive, ma che in realtà sono due parole da cui tutti coloro che credono in un mondo più giusto devono partire: Palestina libera “. Queste le parole di Riccardo Ricciardi in Aula, nel corso dell’informativa su Gaza del ministro degli Esteri Antonio Tajani alla Camera. “Volete dimenticare che gli abitanti di Gaza, prima di quel criminale attentato del 7 ottobre, dovevano chiedere il permesso a Israele per entrare e uscire dalla striscia? Volete dimenticare le violenze e i soprusi dell’esercito israeliano in Cisgiordania, che scorta i coloni armati per togliere la terra ai palestinesi? Volete dimenticare che Netanyahu, via Qatar, nel 2019 dichiarava ufficialmente che c’è bisogno di finanziare Hamas per gli interessi stessi di Israele? I livelli di squallore politico, morale e intellettuale che voi, ministro Tajani, la premier Giorgia Meloni, la classe dirigente europea, l’occidente, avete raggiunto in questi anni vi condanneranno come coloro i quali sono complici di uno sterminio di massa, un genocidio, un crimine disumano”, ha attaccato Ricciardi, mentre Tajani sorrideva sarcastico tra i banchi del governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Ricciardi (M5s) contro Tajani in Aula: “Voi complici di genocidio”. E il ministro ride – Video

