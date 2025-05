Gaza Renzi | Il 7 giugno non vado ma manifestazione del 6 non è contro l’altra

Matteo Renzi ha annunciato che parteciperà alla manifestazione del 6 giugno e non a quella del giorno successivo, chiarendo che non si tratta di una protesta contro qualcuno, ma di un'iniziativa distinta. Il leader di Italia Viva ha spiegato le sue decisioni in un contesto di confronto politico e sociale, ribadendo l'importanza di distinguere le diverse manifestazioni aperte a vari schieramenti.

“È evidente che se la manifestazione del 7 giugno è di Pd, M5S e AVS e noi ne faremo un’altra il 6, io vado a quella del 6 e non a quella del 7 “. lo ha dichiarato il leader di Italia Viva Matteo Renzi, parlando a margine della presentazione del libro del senatore di Iv Enrico Borghi ‘Sotto attacco. Cosa sta accadendo, cosa potrebbe accadere, come ne usciremo’, nella Sala Zuccari del Senato. “È normale che in politica estera ci siano anche delle opinioni diverse e questo non vuol dire che se si va sulla politica interna non si possa parlare di entusiasmo per la vittoria di Genova e di entusiasmo per la vittoria di Ravenna – aggiunge -. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Renzi: “Il 7 giugno non vado, ma manifestazione del 6 non è contro l’altra”

