Gaza Parolin e la diplomazia del Vangelo | Il vero nodo non è il luogo ma l’avvio dei negoziati

In un contesto di crescenti tensioni internazionali, il Cardinale Parolin sottolinea l'importanza della diplomazia basata sui principi evangelici, invitando a riprendere i negoziati. Richiamando l'eredità di Papa Leone XIV e l'approccio di Zuppi, il Segretario di Stato vaticano si propone come mediatore neutrale tra Russia e Ucraina e incoraggia una comunicazione che favorisca la pace, affermando che "la pace parte dal linguaggio".

Il Segretario di Stato vaticano richiama la diplomazia internazionale alla responsabilità del dialogo, nel solco segnato da Papa Leone XIV e seguito già da Zuppi. Il Vaticano si propone come spazio neutrale tra Russia e Ucraina e richiama giornalisti e comunicatori: "la pace parte dal linguaggio". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, Parolin e la diplomazia del Vangelo: “Il vero nodo non è il luogo, ma l’avvio dei negoziati”

Papa Leone XIV, la diplomazia del Vaticano, il ruolo della Casa Bianca e la scomparsa dell’Europa - L'epoca di Papa Leone XIV e la diplomazia vaticana evidenziano il ruolo fluctuante della Casa Bianca e il declino dell'Europa, ora smarrita e frammentata. 🔗continua a leggere

