Gaza Pane e disperazione

L'articolo di Aldo Baquis racconta il tumultuoso avvio della distribuzione di aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, gestita da una società privata statunitense. Nonostante la protezione dell'esercito israeliano, la prima giornata si è conclusa nel caos, mettendo in evidenza le gravi difficoltà e la crescente disperazione della popolazione locale in cerca di supporto essenziale.

di Aldo Baquis TEL AVIV Si è conclusa ieri nel caos più completo la prima giornata di distribuzione di aiuti umanitari da parte di una società privata statunitense dislocata nel sud della Striscia, con la protezione periferica dell'esercito israeliano. Per alcune ore, la consegna dei pacchi si è svolta in maniera ordinata in un'area recintata di Rafah. Ma verso la fine della giornata è sopraggiunta all'improvviso una folla di migliaia di persone – trattenuta per ore da Hamas sotto il sole, a forza, in posti di blocco disseminati nelle vicinanze – che ha invaso la zona di distribuzione, costringendo alla fuga lo staff dei contractors della società Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), mentre elicotteri militari sorvolavano la zona...

