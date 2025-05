Gaza | oltre 50 000 bambini colpiti dalla violenza Unicef chiede protezione

L'UNICEF lancia un appello urgente per la protezione dei bambini in Gaza, evidenziando che oltre 50.000 minori sono stati colpiti dalla violenza dall'ottobre 2023. Dalla ripresa dei conflitti dopo il cessate il fuoco del 18 marzo, 1.309 bambini sono stati uccisi e 3.738 feriti. L'organizzazione internazionale chiede a tutte le parti coinvolte di mettere un freno alla violenza e proteggere i più vulnerabili.

Dalla fine del cessate il fuoco, il 18 marzo, 1.309 bambini sono stati uccisi e 3.738 feriti nella striscia di Gaza. In totale, più di 50.000 bambini sono stati uccisi o feriti dall'ottobre 2023. I numeri li fornisce l' Unicef, che esorta ancora una volta tutte le parti in conflitto "a porre fine alle violenze, a proteggere i civili, compresi i bambini, a rispettare il diritto internazionale umanitario e la normativa sui diritti umani, a consentire l'immediata fornitura di aiuti umanitari e a rilasciare tutti gli ostaggi"...

