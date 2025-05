Gaza Montanari | Chi usa la parola ‘genocidio’ va rispettato non criminalizzato Scontro con Gruber e Mieli

Nel contesto delle recenti polemiche su L’aria che tira, Tomaso Montanari si confronta con Lilli Gruber e Paolo Mieli su temi delicati e divisivi. Al centro del dibattito emerge nuovamente il termine "genocidio", con Montanari che sostiene l'importanza di rispettare chi lo utilizza, mentre gli altri ospiti offrono una prospettiva contraria. Le discussioni si intensificano, rivelando le fratture nell'opinione pubblica italiana.

Dopo le recenti tensioni scoppiate a L’Aria che tira (La7) con il deputato di Forza Italia Giorgio Mulè, la parola “genocidio” torna a far discutere sull’emittente di Cairo. Stavolta è accaduto a Otto e mezzo, dove la conduttrice Lilli Gruber e il giornalista Paolo Mieli hanno contestato Tomaso Montanari, rettore dell’Università per Stranieri di Siena, per aver utilizzato il termine in riferimento alle stragi israeliane a Gaza. Fulcro del dibattito è la manifestazione di Pd, M5s e Avs in difesa delle vittime civili nella Palestina, prevista per il prossimo 7 giugno. Mieli assicura che ci sarà, purché siano ricordati gli ostaggi israeliani: “ Se deve essere una manifestazione per Hamas, me ne vado... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Montanari: “Chi usa la parola ‘genocidio’ va rispettato, non criminalizzato”. Scontro con Gruber e Mieli

