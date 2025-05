Gaza l’informativa alla Camera del ministro Tajani sulla situazione nella Striscia | Morti innocenti feriscono i nostri valori - DIRETTA

Durante un'informativa urgente alla Camera, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha sollevato un allarme sulla grave situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. Esprimendo preoccupazione per i numerosi morti innocenti, Tajani ha sottolineato come tali eventi feriscano profondamente i valori fondamentali della nostra società, richiamando l’attenzione sulla necessità di trovare soluzioni urgenti e umanitarie.

Gaza, Tajani: "Reazione Israele sta assumendo forme inaccettabili" - La dura condanna del ministro Tajani per l'evolversi del conflitto: 'Sì a due Stati, no a espulsione palestinesi'

Medioriente, l'informativa del ministro Tajani su Gaza: "Israele si fermi". DIRETTA

L'informativa di Tajani alla Camera su Gaza - In Aula alla Camera l'informativa urgente del ministro Antonio Tajani su Gaza. Tra i presenti il vicepremier Matteo Salvini, il ministro della Difesa Guido Crosetto, i ministri Alessandro Giuli

Israele, alla Camera la condanna bipartisan degli attentati di Hamas: Ora informativa di Tajani