Gaza leader Pd-M5s-AVS | Piattaforma manifestazione non cambia Roma

L'opposizione si confronta sulla manifestazione per Gaza, ma in realtà sostiene di aver presentato una piattaforma unitaria, frutto di un percorso condiviso e di proposte concrete. Non si tratta di divisioni, ma di un impegno comune volto a trovare una posizione compatta e strategica.

“Opposizione divisa sulla manifestazione per Gaza? Non è che restiamo divisi. Noi abbiamo avanzato una proposta, abbiamo una piattaforma che è il frutto di una mozione parlamentare che abbiamo costruito, è unitaria, l’abbiamo presentata in Parlamento, è il frutto di due missioni a Rafah, è il frutto di un percorso, tutto in positivo. La nostra è una proposta politica chiara e le manifestazioni si convocano così. Non è che si convocano e poi qualcuno dice ‘cambia la piattaforma’. Chi non vuole la piattaforma fa le sue valutazioni”. Così il leader di AVS, Nicola Fratoianni, parlando davanti a Montecitorio dopo aver annunciato assieme ai leader di Pd e M5s la location della manifestazione del 7 giugno per Gaza che si terrà a Roma, in Piazza San Giovanni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, leader Pd-M5s-AVS: “Piattaforma manifestazione non cambia Roma”

Abbiamo il dovere di dire Basta! al genocidio di Gaza - Negli attuali eventi che scuotono Gaza, è cruciale alzare la voce contro il genocidio e denunciare la tragedia umanitaria in corso. 🔗continua a leggere

