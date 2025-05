Gaza leader Pd-M5s-AVS | Manifestazione 7 giugno in Piazza San Giovanni

I leader di Partito Democratico, M5S e AVS hanno fatto un appello a tutti gli italiani affinché partecipino alla manifestazione pro-Gaza prevista per sabato 7 giugno a Roma. L’iniziativa mira a esprimere solidarietà e chiedere una forte presa di posizione sulle recenti tensioni nella regione.

“ Lanciamo un appello agli italiani e alle italiane per scendere in piazza il 7 giugno, diamo appuntamento alle ore 14 per poi giungere a piazza San Giovanni”. Così davanti Montecitorio i leader di Pd, M5s e AVS, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, sulla manifestazione per Gaza che si terrà a Roma sabato 7 giugno. “Invitiamo il 7 giugno tutti i cittadini, tutte le persone che ritengono che a Gaza si stia calpestando non solo il diritto internazionale e umanitario, ma anche i più elementari principi di umanità”, ha spiegato Conte. “Invitiamo tutti coloro che ritengono che questo sistematico sterminio debba terminare, tutti coloro che si distanziano da questa complicità che di fatto sta offrendo il nostro governo alla condotta criminale di Netanyahu a venire con noi in corteo e poi in piazza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, leader Pd-M5s-AVS: “Manifestazione 7 giugno in Piazza San Giovanni”

