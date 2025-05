Gaza l’annuncio di Hamas | C’è l’intesa con gli Usa per il cessate il fuoco Witkoff | Ho buone sensazioni a breve un nuovo accordo preliminare

Hamas ha annunciato di aver raggiunto un'intesa con gli Stati Uniti per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. In una dichiarazione ufficiale pubblicata il 28 maggio, il gruppo palestinese ha sottolineato la positività dell'accordo, confermato da Steve Witkoff, accennando a potenziali sviluppi promettenti per una nuova tregua nella regione.

Hamas ha rilasciato una dichiarazione ufficiale in cui afferma di aver raggiunto un’intesa con gli Stati Uniti sulla tregua nella Striscia di Gaza. In una nota pubblicata nel pomeriggio di oggi, mercoledì 28 maggio, i miliziani palestinesi precisano di aver raggiunto un accordo con Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Donald Trump, «su un quadro di principio per raggiungere un cessate il fuoco permanente, un ritiro completo dalla Striscia, il flusso di aiuti umanitari e il trasferimento dell’amministrazione della Striscia a un comitato professionale dopo l’annuncio dell’intesa». Da parte sua, Witkoff ha dichiarato di avere «buone sensazioni» sui colloqui per la tregua nella Striscia. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Gaza, l’annuncio di Hamas: «C’è l’intesa con gli Usa per il cessate il fuoco». Witkoff: «Ho buone sensazioni, a breve un nuovo accordo preliminare»

