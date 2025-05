Gaza l’allarme dell’Onu | 47 feriti durante la corsa agli aiuti umanitari

Nella Striscia di Gaza, la situazione si complica ulteriormente: 47 persone sono rimaste ferite in un’affollata corsa per accedere a un nuovo centro di distribuzione di aiuti umanitari, mentre l’esercito israeliano ha aperto il fuoco. L’ONU lancia un allarme sulla crescente violenza e la precarietà della situazione umanitaria, sottolineando la necessità urgente di protezioni per i civili.

Circa 47 persone sono rimaste ferite ieri a Gaza a causa dei colpi d’arma da fuoco sparati dall’esercito israeliano, durante un affollato tentativo di accesso a un nuovo centro di distribuzione di aiuti umanitari nella Striscia. Lo riferisce oggi in una conferenza stampa a Ginevra, Ajith Sunghay, capo dell’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani nei Territori Palestinesi. «La maggior parte dei feriti è dovuta a colpi d’arma da fuoco dell’Idf», ha dichiarato. Le autorità di Hamas hanno riferito che 17 persone sono state uccise negli attacchi israeliani dall’alba nel nord di Gaza. Tra Rafah e Khan Younis, nella Striscia di Gaza meridionale, è stato inaugurato un centro per la distribuzione di aiuti umanitari... 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Gaza, l’allarme dell’Onu: 47 feriti durante la corsa agli aiuti umanitari

