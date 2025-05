Gaza il delirio di Fiano PD a favore del genocidio | Va insegnato il valore del sionismo cortei anche per gli ostaggi legge Mancino per cartelli nei negozi

Nell'affrontare il delicato tema del conflitto israelo-palestinese, l'esponente del Partito Democratico Emanuele Fiano sostiene l'importanza di insegnare il valore del sionismo, proponendo anche misure legislative contro l'antisemitismo. La sua posizione scatenata sul duello tra autodeterminazione e politiche israeliane solleva interrogativi sulla capacità di conciliare le diverse narrative storiche e i diritti dei popoli. Un dibattito acceso che merita un'analisi approfondita.

Il delirio dell'esponente dem: "Riuscire a spiegare la natura positiva del sionismo a prescindere dalle politiche dei vari governi di Israele è compito improbo ma decisivo. L’autodeterminazione dei popoli ebraico e palestinese deve coesistere" Il delirio di Emanuele Fiano del PD a favore del... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, il delirio di Fiano (PD) a favore del genocidio: "Va insegnato il valore del sionismo, cortei anche per gli ostaggi, legge Mancino per cartelli nei negozi"

