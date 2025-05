Gaza il cooperante | Scenario post-atomico come spettri in fuga verso il nulla

In un contesto di devastazione e soprusi, la Striscia di Gaza si trova di fronte a una crisi umanitaria senza precedenti. Mentre il mondo si volta dall'orrore della fame e della violenza, il grido di 2,1 milioni di abitanti risuona forte, sfidando le norme del diritto internazionale e invitando a una riflessione urgente sulla responsabilità globale. I fantasmi della guerra danzano in un tragico scenario postatomico.

Roma, 28 maggio 2025 – Starvation, fame. La strategia è chiara: annientare una popolazione di 2,1 milioni di abitanti attraverso il crimine di guerra più agghiacciante. Il diritto internazionale lo condanna, l’attenzione mondiale comincia a dare segni di risveglio dopo mesi di sonno. Nella Striscia di Gaza si muore sotto le bombe o perché non si mangia più. È morto di malnutrizione prolungata Mohammad Yassin, che aveva 5 anni. Come altri 242 esseri umani negli ultimi 80 giorni. Soprattutto bambini e anziani, i più vulnerabili. Da marzo l’accesso agli aiuti umanitari è stato praticamente azzerato, gli sforzi delle organizzazioni non governative sono un cerotto sull’emorragia... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, il cooperante: “Scenario post-atomico, come spettri in fuga verso il nulla”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Gaza, il cooperante: “Scenario post-atomico, come spettri in fuga verso il nulla”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gaza, il cooperante: “Scenario post-atomico, come spettri in fuga verso il nulla” - La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), sostenuta da Stati Uniti e Israele, ha avviato la distribuzione di aiuti per evitare il dirottamento da parte di Hamas. Voi e le Nazioni Unite, però, sostenete ... 🔗Lo riporta quotidiano.net

La cooperante Giuditta Brattini da Gaza: un blackout contro i civili, fermiamo la catastrofe - Giuditta Brattini, cooperante di Gazzella Onlus, è una dei 14 italiani ancora nella Striscia di Gaza: attualmente si trova in un centro Unrwa non lontano da Rafah. In un messaggio subito dopo il ... 🔗lifegate.it scrive

Gaza, rientra in Italia cooperante Giuditta Brattini: “C’è un massacro continuo” - E’ rientrata in Italia Giuditta Brattini la cooperante bresciana della associazione la Gazzella che nei giorni scorsi aveva lasciato Gaza. La donna è atterrata all’aeroporto di Orio al Serio. 🔗Si legge su lapresse.it