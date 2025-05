Gaza Fratoianni contro Tajani | Governo ha scelto l’ignavia del silenzio Non fate fatica a dormire la sera?

Nel dibattito acceso sulla situazione a Gaza, Fratoianni critica il ministro Tajani per la sua gestione della crisi. Dopo aver chiesto un minuto di silenzio per le vittime, Fratoianni evidenzia le omissioni dell'esecutivo, accusandolo di indifferenza e mancanza di azione. Le parole del politico evidenziano la frustrazione verso un governo percepito come distante e inerte di fronte a una delle crisi più gravi degli ultimi anni.

“Ministro Tajani, ha aperto la sua informativa chiedendo all’Aula un minuto di silenzio in memoria delle vittime palestinesi ed israeliane. Ha fatto bene. Ma avrebbe dovuto chiederne un altro in memoria delle parole che non ha detto e, soprattutto, delle scelte che non avete fatto”. Ad attaccare nell’Aula della Camera, dopo l’informativa del ministro degli Esteri, è stato il segretario di Sinistra italiana e deputato Avs Nicola Fratoianni. “Mi rivolgo a lei, ai ministri superstiti al suo fianco, ai sottosegretari: non vi vergognate? Non fate fatica ad andare a dormire la sera? Voi avreste il potere di fare qualche cosa, invece avete scelto l’ignavia del silenzio, la vergogna della vigliaccheria, la comodità dell’ipocrisia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Gaza, Fratoianni contro Tajani: “Governo ha scelto l’ignavia del silenzio. Non fate fatica a dormire la sera?”

Aggiornamenti pubblicati da altri media

“Massacro a Gaza”, la sinistra in piazza. Tajani: “Ora la tregua”; Gaza, Schlein: “Da Meloni silenzio complice”. Fratoianni: “È un’ecatombe”. E Bonelli cita i bambini; Gaza, Tajani “Rassicurazioni da Sa’ar per far entrare aiuti italiani”; Guerra Israele, farina e cibo consegnati a Gaza. Onu: aiuti non sono sufficienti. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Medioriente, l'informativa del ministro Tajani su Gaza: "Israele si fermi" - Nell’Aula della Camera prima e del Senato poi, il ministro Antonio Tajani ha tenuto una informativa urgente su Gaza. "I bombardamenti devono finire, l'assistenza umanitaria deve riprendere al più pres ... 🔗Segnala tg24.sky.it

“Cosa c***o ridi?”: l’informativa di Tajani su Gaza finisce in rissa verbale alla Camera - Nella sua informativa, il capo della diplomazia italiana ha esordito chiedendo a Israele di fermare subito l’offensiva a Gaza, definendo “assolutamente drammatiche e inaccettabili" le forme assunte ... 🔗Si legge su tag24.it

Tajani alla Camera su Gaza: «La risposta israeliana al 7 ottobre sta assumendo forme inaccettabili. Chiediamo a Israele di fermarsi» - Il ministro in aula difende la decisione di esprimersi contro la sospensione dell'accordo di associazione Ue Israele: «Quale soluzione pacifica e negoziata è stata raggiunta senza tenere aperta la por ... 🔗Riporta msn.com