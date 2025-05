Gaza e Auschwitz due stanze dello stesso abisso

L'autore riflette sul parallelo tra Gaza e Auschwitz, evocando un confronto difficile e provocative tra due realtà di sofferenza estreme. Attraverso le sue parole, si apre una discussione sofferta sul valore delle parole e sulle percezioni di genocidio e oppressione.

A Gaza non sono mai stato. Ad Auschwitz invece si. Metterli sullo stesso piano forse è audace. Forse. Forse farà rizzare i capelli a coloro che mentre un popolo viene affamato e annientato discutono sul significato ortodosso della parola “genocidio”. Forse mi farà passare per antisemita. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Gaza e Auschwitz, due stanze dello stesso abisso

