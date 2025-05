Gaza divide le opposizioni | Pd M5s e Avs a Roma il 7 giugno Renzi e Calenda il 6 a Milano

Il conflitto a Gaza sta creando fratture nelle opposizioni politiche italiane, con PD, M5S, Avs e +Europa che si mobilitano per una manifestazione a Roma il 7 giugno. Tuttavia, il dibattito sull'operato di Israele si complica, con esponenti come Renzi e Calenda che si preparano per un incontro a Milano il 6. In un contesto di crescente disagio, la condanna del governo israeliano rimane una questione altamente divisiva.

“L’aria sull’operato di Israele a Gaza in Occidente sta cambiando”, si legge in questi giorni, ma la real politik viene prima di tutto e condannare il governo israeliano rimane una questione divisiva. Mentre infatti Pd, M5s, Avs e + Europa hanno annunciato una manifestazione a Roma per il 7 giugno, pare che Azione e Italia Viva organizzeranno una loro piazza a Milano, il giorno prima. Secondo fonti di Azione riportate dall’ Ansa, ci sono stati contatti diretti tra Carlo Calenda e Matteo Renzi per organizzare venerdì 6 giugno un’iniziativa di «condanna all’azione del governo israeliano» e di sensibilizzazione sul «pericolo dell’antisemitismo e contro chi professa la distruzione dello stato di Israele». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Gaza divide le opposizioni: Pd, M5s e Avs a Roma il 7 giugno, Renzi e Calenda il 6 a Milano

