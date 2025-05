Gaza cronaca di una tragedia senza fine | il caos degli aiuti e la rivolta della fame

Nel cuore di Gaza, una nuova tragedia si consuma tra le macerie di un conflitto senza fine. Mentre gli aiuti scarseggiano e la fame attanaglia la popolazione, migliaia di palestinesi si lanciano in un assalto disperato a un centro di distribuzione, dando vita a scene di caos e violenza. Questo articolo racconta la cruda realtà di un territorio in crisi, intriso di sofferenza e speranza.

Un nuovo dramma si è consumato in una delle zone più martoriate del pianeta. Migliaia di palestinesi, stremati da mesi di assedio e privazioni, hanno preso d’assalto un centro di distribuzione degli aiuti sostenuto dagli Stati Uniti e da Israele. Scene di caos, urla, spari: il racconto di una giornata che ha scosso la comunità internazionale. La folla, spinta da una fame atavica, ha sfondato le barriere del centro di distribuzione appena aperto a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza. “Sono venuto per fame. Ho dieci persone da nutrire, ognuno ruba per sé e per i suoi. Ho fame da 24 giorni e allora sono venuto qui”. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Gaza, cronaca di una tragedia senza fine: il caos degli aiuti e la rivolta della fame

A Gaza un bambino su due è gravemente malnutrito: gli aiuti umanitari continuano ad essere bloccati - A Gaza, la crisi alimentare è drammatica: un bambino su due soffre di grave malnutrizione mentre gli aiuti umanitari rimangono bloccati. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Israele Medio Oriente, Kallas: Maggioranza Ue per revisione accordo con Israele; Folla assalta centro di distribuzione di aiuti Usa a Rafah, l'Idf spara colpi al cielo - La portavoce del dipartimento di Stato americano, Tammy Bruce definisce il massimo dellipocrisia la reazione dell'ONU alla distribuzione del cibo a Gaza; Gaza, Onu: “In 10 giorni 180mila sfollati”. Von der Leyen: “Abominevole colpire i…; La fame e la guerra: una tragedia senza confini che condanna milioni di civili al silenzio e alla morte. 🔗Ne parlano su altre fonti

L'opposizione in piazza per Gaza impoverisce il ruolo dell'Italia - È del tutto evidente come settori della politica, della cultura e dell'informazione in varie parti del mondo stiano utilizzando la tragedia di Gaza per abbattere la barriera dell'antisemitismo ... 🔗Si legge su msn.com

Gaza, 600 giorni di guerra senza limiti - Ben lontano dal raggiungere gli obiettivi dichiarati inizilamente (la liberazione degli ostaggi e lo smantellamento di Hamas come forza combattente), il conflitto assume le forme di una campagna ... 🔗Secondo tg24.sky.it

Gaza, la tragedia dei bambini - Ci sono immagini che dovrebbero bastare da sole. Non servirebbero parole, analisi, bilanci. Bambini strappati alla vita, corpi dilaniati, volti scavati dalla fame. La Striscia di Gaza, oggi, è l’epice ... 🔗Scrive msn.com

Un mese di guerra nella striscia di Gaza: cronaca e prospettive