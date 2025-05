Gaza Conte | Continuate a sostenere Netanyahu ma non in nome del popolo italiano

Giuseppe Conte esprime il suo disappunto nei confronti del governo Meloni e dell'informativa del vicepremier Antonio Tajani sulla situazione a Gaza. Criticando il supporto a Netanyahu, Conte sostiene che tale posizione non rappresenti il sentiment del popolo italiano, sottolineando il dramma di un conflitto che dura da 19 mesi e definendo la situazione un vero e proprio genocidio.

Giuseppe Conte critica il governo Meloni e l’informativa del vicepremier Antonio Tajani in merito alla situazione a Gaza. “Oggi sono rimasto veramente disorientato dall’informativa del ministro Tajani. In un contesto in cui sono ormai 19 mesi di sterminio sistematico, quindi un vero e proprio genocidio, sembrava di assistere al ministro della cooperazione che cercava un po’ di giustificare le varie iniziative, per lo più infruttuose, che il nostro governo sta facendo per la popolazione affamata che viene trucidata e martoriata”, ha detto il presidente del Movimento 5 Stelle a margine dell’evento di presentazione del libro ‘Contro le due destre. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Conte: “Continuate a sostenere Netanyahu ma non in nome del popolo italiano”

