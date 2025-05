gaza assaltato e saccheggiato deposito di cibo dell onu

In un episodio che ha scosso l'intera regione, migliaia di palestinesi hanno saccheggiato un magazzino dell'ONU a Gaza, provocando preoccupazioni sul futuro degli aiuti umanitari. Le immagini mostrano una folla inaccessibile a ogni controllo mentre reclama cibo e risorse essenziali, mettendo ancora più in evidenza le difficili condizioni nei territori.

Migliaia di palestinesi hanno saccheggiato un magazzino di aiuti dell’Onu a Deir el-Balah, a Gaz. Lo mostrano le immagini dell’agenzia Afp. Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite (Pam) ha confermato che il suo magazzino è stato assaltato. Le immagini mostrano una folla di palestinesi che irrompe in un magazzino del Pam, rubando provviste alimentari, mentre risuonavano colpi d’arma da fuoco. “Un’orda di affamati ha fatto irruzione nel magazzino”, ha scritto il Pam su X. #Gaza pic.twitter.comhbJYa6iEv9 — WFP in the Middle East & North Africa (@WFPMENA) May 28, 2025 La Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), il programma gestito privatamente da Israele e Usa e fortemente criticato dalle agenzie internazionali, ha dichiarato che due dei quattro centri di distribuzione aperti nella Striscia hanno consegnato oggi “circa 14. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it