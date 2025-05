Gaza a Parigi Oxfam e Greenpeace arrossano la Fontana degli Innocenti

A Parigi, diverse associazioni umanitarie, tra cui Oxfam e Greenpeace, hanno dato vita a un'azione dimostrativa per sensibilizzare sull'emergenza a Gaza. Colorando di rosso l'acqua della Fontana degli Innocenti, hanno denunciato non solo i bombardamenti israeliani, ma anche le problematiche legate al nuovo sistema di distribuzione degli aiuti umanitari, sottolineando l'urgenza di un intervento internazionale per proteggere i civili.

Parigi, 28 mag. (askanews) - A Parigi diverse associazioni umanitarie si sono riunite per un'azione spettacolare per Gaza, riversando colorante rosso nell'acqua della Fontana degli Innocenti. Contro i bombardamenti israeliani ma anche contro il nuovo sistema di distribuzione di aiuti umanitari voluto da Israele e dall'amministrazione Trump per bypassare l'Onu, e affidato a una Fondazione privata appositamente creata, la GHF. ClĂ©mence Lagourdat di Oxfam Francia, da poco tornata da Gaza, dice che l'opinione pubblica fatica a capire che quando si dice che i gazawi non hanno niente, significa niente: nĂ© cibo nĂ© medicine nĂ© prodotti per sanificare l'acqua o carburante... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, a Parigi Oxfam e Greenpeace arrossano la Fontana degli Innocenti

