Gaza 600 giorni di guerra

Dopo 600 giorni di conflitto, la situazione a Gaza si fa sempre più tragica. A partire dal 7 ottobre, i bombardamenti continuano a mietere vittime, con almeno 9 morti segnalati oggi. Mentre il drammatico ciclo di violenza prosegue, si registra la ripresa della consegna di aiuti umanitari nei centri del sud della Striscia, offrendo una luce di speranza in mezzo all'oscurità del conflitto.

Sono passati 600 giorni dal 7 ottobre e la guerra dentro Gaza non si ferma. I bombardamenti da questa mattina hanno causato almeno 9 morti secondo fonti mediche palestinesi. Mentre è ripresa per il secondo giorno consecutivo la consegna di aiuti umanitari nei due centri aperti nel sud della Striscia...

