gaza 50 000 bambini uccisi e feriti marcia pace a gerusalemme

Il conflitto a Gaza segna un tragico incremento delle vittime, con oltre 50.000 bambini uccisi o feriti dall'ottobre 2023, secondo l'UNICEF. Mentre la situazione continua a deteriorarsi, Gerusalemme ospita manifestazioni a 600 giorni dall'aggressione del 7 ottobre, richiamando l'attenzione globale sulla necessità urgente di pace e solidarietà . I servizi di Massimiliano Cochi e Alessandra Buzzetti riportano la drammaticità di un'emergenza umanitaria che

A Gaza continua a salire il numero di morti. Unicef: più di 50.000 bambini sono stati uccisi o feriti dall'ottobre 2023. A Gerusalemme manifestazioni a 600 giorni dall'attacco del 7 ottobre. Servizio di Massimiliano Cochi e Alessandra Buzzetti

A Gaza 45 bambini uccisi in due giorni, la denuncia dell'Unicef - Negli ultimi due giorni, i raid israeliani su Gaza hanno causato la tragica morte di 45 bambini palestinesi, denunciano l'Unicef. 🔗continua a leggere

