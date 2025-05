Gaza 47 feriti da colpi d' arma da fuoco dell' esercito israeliano in centro aiuti

In un tragico episodio a Gaza, circa 47 persone sono state ferite, principalmente a causa di colpi d'arma da fuoco dell'esercito israeliano, durante una manifestazione di migliaia di cittadini in cerca di aiuti umanitari. La situazione è stata riportata da un alto funzionario delle Nazioni Unite, che ne ha sottolineato la gravità in un contesto di crescente tensione nella regione.

Circa 47 persone sono rimaste ferite, in gran parte a causa di colpi d'arma da fuoco sparati dall' esercito israeliano (Idf), quando migliaia di persone si sono riversate ieri in un nuovo centro di distribuzione di aiuti a Gaza: lo ha reso noto oggi un alto funzionario delle Nazioni Unite. "Ci sono circa 47 persone rimaste ferite" nell'incidente di martedì, ha detto ai giornalisti a Ginevra Ajith Sunghay, capo dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani nei Territori Palestinesi. "La maggior parte dei feriti è dovuta a colpi d'arma da fuoco", ha sottolineato, aggiungendo che "si trattava di colpi d'arma da fuoco dell'Idf"... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Gaza, 47 feriti da colpi d'arma da fuoco dell'esercito israeliano in centro aiuti

