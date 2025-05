Gasperini-Roma un matrimonio in gran segreto?

Un matrimonio in gran segreto è pronto a concretizzarsi: Gian Piero Gasperini, attuale allenatore dell'Atalanta, sembra destinato a guidare la Roma nella prossima stagione. Con l'ufficialità in procinto di arrivare, i tifosi giallorossi si preparano a vivere una nuova era, sperando in successi e una nuova visione calcistica. Scopriamo i dettagli di questa attesa svolta.

Ormai ci siamo, la riserva sul prossimo allenatore della Roma sta per essere sciolta. A meno di clamorosi colpi di scena, sarà con ogni probabilità Gian Piero Gasperini a sedere sulla panchina giallorossa la prossima stagione. Manca solo l'ufficialità e poi la Roma e i suoi tifosi avranno il tanto agognato successore di Claudio Ranieri. Una trattativa nata e maturata negli ultimi giorni, a causa del mancato accordo tra la società bergamasca e il tecnico piemontese per il rinnovo del contratto? Nemmeno per sogno. La verità è che la Roma, analizzando la situazione, aveva già ottenuto mesi fa il "si" definitivo di Gasperini...

