Gasperini-Roma il matrimonio si avvicina ma resta l’ombra del codice giallo

Il conto alla rovescia è cominciato. Gian Piero Gasperini e la Roma sembrano destinati a unirsi in un matrimonio tecnico che potrebbe cambiare il volto del club capitolino. Le parti si parlano da giorni, la fumata bianca è attesa entro la fine di maggio, e salvo colpi di scena sarà lui il nuovo allenatore giallorosso. L’identikit è quello giusto: esperienza, identità tattica chiara e voglia di incidere subito. Tuttavia, in mezzo all’entusiasmo generale, c’è chi solleva un dubbio legato al passato recente, in particolare a un episodio ancora vivo nella memoria dei tifosi romanisti. Marzo-aprile 2024: due rinvii e una tensione crescente. 🔗 Leggi su Sololaroma.it