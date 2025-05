Gasperini-Roma | fumata bianca vicina Pronto un triennale | 5 milioni all'anno più bonus

La Roma si avvicina a una fumata bianca per l'ingaggio di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore. Un triennale da 5 milioni all'anno, con bonus legati ai risultati, è pronto per essere firmato. Con il casting concluso a Trigoria, il club giallorosso è pronto a ufficializzare la scelta, segnando un cambio significativo nella sua guida tecnica.

Casting terminato a Trigoria. Gasperini è a un passo dal diventare il nuovo allenatore della Roma. Nella giornata di ieri – dopo il muro del. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Atalanta-Roma 2-1: Lookman manda Gasperini in Champions League, a Ranieri serve un miracolo - L'Atalanta supera la Roma 2-1, regalando a Gasperini un posto in Champions League, mentre Ranieri si trova ad affrontare una situazione complicata nella corsa al quarto posto. 🔗continua a leggere

Altre fonti ne stanno dando notizia

Gasperini-Roma, pista ancora aperta ma occhio alla Juve: gli aggiornamenti; Gasperini-Roma, la grande svolta è servita. 🔗Ne parlano su altre fonti

Gasperini-Roma: fumata bianca vicina. Pronto un triennale: 5 milioni all'anno più bonus - Casting terminato a Trigoria. Gasperini è a un passo dal diventare il nuovo allenatore della Roma. Nella giornata di ieri – dopo il muro del Como per Fabregas –. 🔗Da calciomercato.com

Gasperini Roma, fumata bianca molto vicina! Il tecnico è pronto a lasciare Bergamo dopo nove anni - Gasperini Roma, molto vicina la fumata bianca tra il tecnico atalantino e la squadra giallorossa. Il punto Secondo quanto riportato da Di Marzio, la trattativa che potrebbe portare Gian Piero Gasperin ... 🔗calcionews24.com scrive

Gasperini-Roma: fumata bianca vicina. Prima deve formalizzare l’addio con l’Atalanta - . Secondo quanto riportato da Sky Sport, è partito il conto alla rovescia per arrivare alla chiusura. I contatti con il club giallorossi sono proseguiti in queste ore. Il tema principale è il mercato: ... 🔗Si legge su msn.com