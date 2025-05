Gasperini è ormai mentalizzato verso quella nuova avventura! È conto alla rovescia per il passaggio in quella squadra Le ultimissime sul futuro dell’ex Juve

Gian Piero Gasperini è pronto per una nuova avventura: il suo passaggio alla Roma è ormai imminente. Secondo le ultime indiscrezioni fornite da Gianluca Di Marzio, l'ex allenatore della Juventus ha preso la sua decisione, avviando il conto alla rovescia verso questa attesa transizione. Scopriamo i dettagli di questa movimentata trattativa e le possibili implicazioni per il futuro del club giallorosso.

Gasperini ha sciolto le riserve sul suo futuro! Vuole andare in quella squadra: ormai è partito il conto alla rovescia. Le ultimissime. Gian Piero Gasperini è a un passo dal diventare il nuovo allenatore della Roma. La conferma è arrivata da parte di Gianluca Di Marzio, il quale ha rivelato come il tecnico sia ormai mentalizzato nei confronti della sua nuova avventura triennale in giallorosso. Si dovrebbe chiudere a giorni, se non a ore la straordinaria avventura di Gasperini sulla panchina dell’ Atalanta. Si aprirà solo conseguentemente l’esperienza romana, da cui l’ex tecnico della Juve Primavera chiede tre aspetti: coinvolgimento, visione condivisa e garanzie di poter allenare nelle migliori condizioni possibili. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com