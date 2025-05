Gasperini e Atalanta | incerto il futuro sulla panchina mercato in fermento

Il futuro di Gian Piero Gasperini sulla panchina dell'Atalanta è ancora incerto. Dopo un inconcludente incontro con Antonio e Luca Percassi al centro sportivo di Zingonia, le posizioni rimangono immutate. Nel frattempo, il mercato è in fermento, promettendo possibili sviluppi sia in entrata che in uscita per il club bergamasco.

Non è ancora sciolto il nodo legato alla permanenza sulla panchina atalantina di Gian Piero Gasperini. Ieri mattina il tecnico ha incontrato Antonio e Luca Percassi al centro sportivo di Zingonia per un secondo faccia a faccia, dall’esito interlocutorio e non risolutivo. Le posizioni restano quelle annunciate da settimane: Gasperini avrebbe ribadito l’intenzione di non prolungare il contratto in scadenza nel 2026, come ripetuto più volte pubblicamente. L’allenatore di Grugliasco domenica sera in conferenza stampa ha sottolineato il timore che la squadra attuale, tra infortuni e possibili uscite di alcuni titolari (al momento non previste, se non la cessione di Lookman che verrebbe rimpiazzato con un acquisto importante), possa non essere competitiva per continuare a lottare per i primi quattro posti... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Gasperini e Atalanta: incerto il futuro sulla panchina, mercato in fermento

Serie A - Gasperini-Atalanta futuro incerto, dialogo aperto