Gasperini-Atalanta ai saluti La Roma non è solo un’ipotesi | contatti in corso!

L'era di Gian Piero Gasperini all'Atalanta è a un bivio: dopo le recenti voci su Paolo Vanoli e il Torino, l'allenatore potrebbe dire addio. Con la Roma pronta a inserirsi, il futuro delle due squadre si fa incerto. Scopriamo i dettagli di questa potenziale rivoluzione sulla panchina bergamasca.

Dopo le novità su Paolo Vanoli e il Torino, anche la panchina dell’Atalanta trema. Gasperini sembra sempre più indirizzato verso l’addio: c’è la Roma sullo sfondo. ALTRO CAMBIO – La lunga e intensa storia d’amore tra Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta sembra essere arrivata ai titoli di coda. Tra le panchine che potrebbero “saltare” alla fine della stagione 20242025 c’è anche quella della Dea, che si vedrebbe così costretta a un cambio d’allenatore dopo ben nove anni. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, dopo aver appurato l’assenza di presupposti per proseguire ancora insieme, il tecnico avrebbe formalmente chiesto al club bergamasco di poter trattare con altre squadre... 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Gasperini-Atalanta ai saluti. La Roma non è solo un’ipotesi: contatti in corso!

Su questo argomento da altre fonti

Atalanta, Gasperini verso la Roma: proposto un triennale. I nomi per il dopo - I contatti con i giallorossi attraverso Ranieri. Le trattative con Percassi si incagliano sul rinnovo e le vendite ... 🔗Riporta bergamo.corriere.it

Roma, Radja Nainggolan boccia l'ipotesi Gasperini - Ospite sul canale Twitch di ControCalcio, Radja Nainggolan ha parlato della Roma e del possibile nuovo allenatore dei giallorossi a fine stagione: "Dipende da che calcio vogliono proporre. 🔗Secondo msn.com

Gasperini-Atalanta, prove di addio: per il futuro del tecnico Roma favorita, Juventus e Napoli inseguono in quota - Per il tecnico nerazzurro l’opzione più possibile secondo i bookmaker è quella della Roma, alla caccia di un tecnico per il post-Ranieri: si gioca infatti a 3 su Better l’approdo di ... 🔗calciomercato.com scrive

Quando dici a Gasperini non ti arrabbiare, guarda la sua reazione!???? #seriea #atalanta #sports