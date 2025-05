Gasperini alla Roma svolta in serata | il punto sulla situazione

L'Atalanta si prepara a un'importante svolta con l'uscita di Gian Piero Gasperini, sempre più accostato alla Roma. Dopo la conclusione della stagione con la terza posizione, il club bergamasco dovrà affrontare una nuova fase, mentre le voci sul futuro del tecnico si intensificano. Ecco un'analisi della situazione attuale e delle possibili evoluzioni.

L'Atalanta è sempre più vicina a dire addio a Gasperini: le ultime sull'accostamento alla Roma. La stagione dell' Atalanta si è ufficialmente conclusa domenica sera, con la sconfitta in zona Cesarini da parte del Parma che non ha tuttavia intaccato la terza posizione della Dea, pronta a rivivere l'avventura in Champions League. Un'annata che non è riuscita a tenere il passo di quella precedente, che aveva regalato ai bergamaschi il secondo gradino europeo più alto, quello guadagnato vincendo l'Europa League. Sembra quasi giunto il momento di una piccola rivoluzione, che passerebbe attraverso l'accoglienza di una nuova guida, Gian Piero Gasperini, infatti, appare come sempre più lontano dalla permanenza in nerazzurro, vista la corte della Roma che nelle ultime ore ha subito qualche importante cambiamento...