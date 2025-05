Gasperini alla Roma? Il possibile ritorno di fiamma con Dybala

Nella frenesia che circonda il futuro della Roma, l'ipotesi di Gian Piero Gasperini come nuovo allenatore affiancato da Paulo Dybala riaccende l’entusiasmo dei tifosi. Le parole di Claudio Ranieri hanno suscitato attese e speculazioni, rendendo questa indiscrezione un tema caldo in vista dell’ufficializzazione. Scopriamo i dettagli di questa possibile reunion e gli scenari che si profilano per la prossima stagione.

“L’accordo con il nuovo allenatore c’è, ma il nome lo saprete il 1° luglio”, queste le parole di Claudio Ranieri di qualche giorno fa che hanno acceso l’impazienza e la curiosità dei tifosi della Roma. Dopo mesi di attesa, fantasie, falsi allarmi e sogni sfumati, l’attesa sembrerebbe giunta al termine, prima del previsto. La notizia – non ancora ufficiale – è stata diffusa dal giornalista Gianluca di Marzio e si sta rapidamente facendo largo sul web: Gian Piero Gasperini sembrerebbe sempre più vicino alla panchina della Roma. Il primo incontro tra Gasperini e Dybala. Il coach dell’Atalanta sarebbe pronto a dire addio al club bergamasco per aprire un nuovo capitolo della sua carriera, in cui potrebbe riabbracciare qualche vecchia conoscenza... 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Gasperini alla Roma? Il possibile ritorno di fiamma con Dybala

