Gasparri pace fatta con Fedez | Verrà al Congresso dei giovani di Forza Italia – Video

Maurizio Gasparri annuncia la riconciliazione con Fedez, dopo un confronto sul disagio giovanile, rivelando che il rapper parteciperà al congresso dei giovani di Forza Italia. Questo incontro segna un passo significativo nel dialogo tra politica e cultura giovanile, evidenziando l'importanza di affrontare tematiche sociali insieme.

(Adnkronos) – "Con Fedez abbiamo parlato di disagio giovanile, in passato con lui abbiamo avuto anche delle polemiche, ci siamo confrontati e sabato posso annunciare che sarà ospite del congresso dei giovani di Forza Italia". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri, intervenendo alla Maratona Bullismo in corso al Palazzo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it © Webmagazine24.it - Gasparri, pace fatta con Fedez: “Verrà al Congresso dei giovani di Forza Italia” – Video

