Gas carbone e realismo La ricetta di Tabarelli per uscire dalla crisi energetica

In un contesto di crescente tensione energetica, Tabarelli propone una strategia pragmatica per superare la crisi: un equilibrato utilizzo di gas e carbone. Dopo l'assemblea di Confindustria a Bologna, le aziende italiane esprimono la frustrazione per i costi energetici elevati rispetto ai concorrenti europei, chiedendo misure concrete al governo per affrontare questa sfida cruciale.

Un conto è comprare tempo, un conto è cambiare il corso degli eventi. E c’è una bella differenza. Il giorno dopo l’assemblea di Confindustria, a Bologna, è tempo di farsi una domanda. Gli imprenditori sono stufi di pagare l’energia più dei loro cugini europei e per questo hanno chiesto al governo misure precise per invertire la rotta e porre fine all’erosione dei margini per mano delle bollette: sganciamento del prezzo della luce da quello del gas, spinta al nucleare e un ripensamento del Green new deal. Suona bene? “Insomma”, dice a Formiche.net Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Gas, carbone e realismo. La ricetta di Tabarelli per uscire dalla crisi energetica

