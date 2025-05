Garnacho in Serie A ma niente Napoli | destinazione a sorpresa

Alejandro Garnacho, talento argentino del Manchester United, sta per compiere un salto in Serie A, ma la sua destinazione non sarà il Napoli. Al contempo, il Milan si prepara a ripartire con la nomina di Igli Tare come nuovo direttore sportivo, pronto a gestire le strategiche trattative di mercato per rinforzare la squadra rossonera. Scopriamo i dettagli di queste intriganti novità.

L’attaccante argentino può lasciare il Manchester United e approdare in Serie A, ma non in azzurro Il primo passo per ripartire in casa Milan si chiama Igli Tare. L’albanese è stato nominato nuovo direttore sportivo del club rossonero e sarà dunque lui a occuparsi delle principali trattative di mercato. Obiettivo è quello di rifondare, creando una squadra vincente vista l’annata estremamente deludente. Garnacho può approdare in Serie A, ma non al Napoli (LaPresse) – Calciomercato.it In primis si dovrà scegliere il nuovo allenatore: Vincenzo Italiano è un nome che piace molto, anche se il tecnico sta trattando il rinnovo con il Bologna... 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Garnacho in Serie A, ma niente Napoli: destinazione a sorpresa

“Compra GARNACHO” ??? Conte risponde a un piccolo tifoso: “Fai il bravo” ??