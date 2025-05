Garlasco tutti i dubbi degli inquirenti sulle impronte nella villetta | Errore clamoroso sulle scarpe rilievi da rifare

Nuovi sviluppi nell'indagine sul caso di Garlasco sollevano dubbi sulle evidenze raccolte. Gli inquirenti stanno rivalutando le impronte rinvenute nella villetta di via Pascoli, in particolare quella della suola «a pallini». Un presunto errore nei rilievi potrebbe mettere in discussione la condanna di Alberto Stasi, il fidanzato della vittima Chiara Poggi. Le indagini potrebbero richiedere ulteriori approfondimenti.

Quella suola «a pallini» trovata all’inizio delle scale della villetta di via Pascoli, a Garlasco, è di nuovo al centro delle indagini della procura di Pavia. Perché se nella sentenza definitiva di condanna di Alberto Stasi, allora fidanzato con la vittima Chiara Poggi, l’orma era attribuita con certezza alle Frau numero 42 del giovane bocconiano, dalla riapertura delle indagini anche questa certezza è crollata. Tra le ipotesi dei pm lombardi ci sarebbe la compatibilità dell’impronta con altre misure, in particolare con il 44 calzato dall’indagato Andrea Sempio, amico del fratello della 26enne uccisa il 13 agosto 2007 e indagato per omicidio volontario in concorso con ignoti. 🔗 Leggi su Open.online © Open.online - Garlasco, tutti i dubbi degli inquirenti sulle impronte nella villetta: «Errore clamoroso sulle scarpe, rilievi da rifare»

